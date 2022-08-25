25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Колина Кола о том, что некоторое из обещанного Штатами вооружения киевский режим получит в срок от одного года до трех лет.

Мирослава Романенко, , 14:31 — REGNUM Некоторое из обещанного Штатами вооружения киевский режим получит в срок от одного года до трех лет. Об этом, как сообщает Yahoo Finance, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь об оружии, которое киевский режим должен получить в рамках последнего пакета американской помощи.

«Мы говорим о системах, на заключение контрактов и на производство которых уйдут месяцы. До того, как они прибудут на [территорию б. УССР, оккупированную киевским режимом, ] в ряде случаев пройдет один, два или три года», — сказал чиновник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Штаты с оптимизмом смотрят в будущее, надеясь, что киевский режим продержится еще три года. Иные также отметили, что не стоит верить заявлениям Пентагона, так как это может быть дезинформацией и оружие окажется на территории бывш. УССР гораздо раньше.

«Покуда у [киевского режима] будет своя территория и какие-то чубатые, до тех пор [киевский режим] будет воевать. Другого смысла США в [киевском режиме] не видят», — отреагировал Juri.

«Дальновидно», — с сарказмом добавил 404.

«Правильно, за 1-3 года они обучат [боевиков ВСУ] пользоваться натовским оружием — и вперёд на амбразуры до последнего [боевика ВСУ] за американские интересы, главное, нанести побольше урона России!» — с сарказмом пишет Елена З.

«Ничего себе, оптимисты», — смеется Светлана С.

«Но деньги будут распилены американцами незамедлительно», — подчеркнул Ilya S.

«Обещать — не значит жениться, традиционно», — отметил Алекс.

Самоходная артиллерийская установка ВС США M109A7 Paladin U.S.Army

«Ну так правильно, обещанного три года ждут», — пошутила Tatjana.

«Нужно не забыть напомнить им!» — с юмором добавил Artem T.

«Я бы не верил этим официальным заявлениям, это может быть частью информационной войны, для отвода глаз», — выразил опасение Николай Я.

«Нормально они там растянуть по времени всё происходящее решили!» — отметила Olga.

«Через 1-3 года? То есть никогда…» — отреагировал Roman.

«У меня для вас есть военная помощь, но я вам ее не отдам!» — иронизирует Andrew A., перефразируя почтальона Печкина из мультфильма «Трое из Простоквашино».

«Пишите прямо: американский военно-промышленный комплекс и Пентагон положили себе в карман налоговые деньги американцев, якобы выделенные для [киевского режима]», — пишет Mari.

«Ну, то есть поставки сразу в РФ будут?» — иронизирует Denis.

«Это всё это время, по их плану, [ВСУ] должны тухнуть в окопах и ждать?.. Или они думают, что русские тоже постоят и подождут, а потом продолжат?» — с сарказмом подытожила Yulia.