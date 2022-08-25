Париж, 25 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «глубокой трансформации» профессиональных средних школ, которая включает в себя «стажировки», которые будут лучше оплачиваться, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Эммануэль Макрон хочет «сократить время стажировки как минимум на 50%».

Задача состоит в том, чтобы «соединить профессионально-техническое училище с миром труда», уточнил глава французского государства во время выступления перед ректорами парижского университета Сорбонна.

Президент также объявил во время этой встречи, что Pass Culture, культурный пропуск, созданный с целью сделать культуру более доступной для молодежи, будет распространяться на всех учащихся средних школ. Этот пропуск до сих пор касался лишь подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

Культурный пропуск предоставляет 300 евро на культурные мероприятия, покупку дисков, книг и творческие занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала президента Эммануэля Макрона после слов о «конце изобилия».