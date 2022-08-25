Белгород, 25 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Белгороде прокуратура выясняет обстоятельства инцидента на строительной площадке, где якобы избили несовершеннолетних работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе регионального ведомства.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

В социальных сетях появился рассказ женщины, утверждающей, что её сына ударили на стройплощадке по улице Щорса. По её словам, несколько подростков подрабатывали на стройке, причём «безответственные работодатели не заключали никаких договоров», «заставляли их работать на высоте девятиэтажного дома без страховки», не заплатили за труд и избили, утверждает белгородка. Женщина написала заявление в полицию.

В прокуратуре проверят эту информацию, в том числе будет дана оценка соблюдению трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.