Таллин, , 13:55 — REGNUM Евросоюз ввёл против России санкции, но свободная выдача российским гражданам туристических шенгенских виз этот режим нарушает. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью новостному порталу Euractiv.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

По её мнению, российским гражданам следует запретить туристические поездки в страны ЕС до тех пор, пока не будет прекращена спецоперация на территории б. УССР. Запрет необходим на общеевропейском уровне, так как он более эффективен, чем ограничения отдельных стран.

«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной. Сейчас мы должны с устранить эту лазейку», — сказала Каллас.

Она добавила, что прекращение выдачи виз — «вопрос морали, а также общественной и национальной безопасности» и «реализации санкций». При этом остаются «гуманитарные исключения», а заявки на визы нужно рассматривать на индивидуальной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каллас заявила, что туристов из России власти Эстонии воспринимают как угрозу безопасности страны.

Читайте также: Премьер Эстонии назвала российских туристов «угрозой безопасности»