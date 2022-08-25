Сеул, 25 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует принять ряд мер по повышению конкурентоспособности экспорта в условиях глобального экономического спада. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Необходимость в принятии мер появилась в связи с замедлением темпов роста экспорта, на долю которого приходится половина экономики, а также увеличением торгового дефицита из-за высоких цен на энергоносители.

Напомним, что в июле экспорт вырос на 9,4% в годовом исчислении. Экспорт продолжает расти на протяжении 21 месяца подряд. Тем не менее, в Южной Корее на протяжении четырех месяцев фиксируют торговый дефицит, в основном из-за высоких цен на энергоносители.

«В последнее время мы даже наблюдаем замедление экспорта полупроводников, ключевой статьи экспорта, — сказал министр торговли Ан Док Гын. — В конце этого месяца мы объявим о комплексных мерах по повышению конкурентоспособности экспорта, которые будут включать в себя способы обеспечения энергоснабжения и поддержки промышленности».