Москва, , 13:54 — REGNUM Несмотря на существующие проблемы, которые создают недоброжелатели и завистники России, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета страны растет. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин kremlin.ru

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета всё-таки идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — заявил глава государства на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

Российский лидер отметил, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски.

«Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это всё понятно», — уточнил Путин.