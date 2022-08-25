Москва, 25 августа 2022, 13:53 — REGNUM Переговоры Росси со странами Азии о долгосрочном контракте о поставках нефти с большими скидками могут быть способом давления на продолжающиеся дискуссии США и стран Большой семерки относительно ограничения цен и экспорта из России нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Добыча нефти
Добыча нефти
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Также, возможно, Россия ищет замену поставок, которые она в настоящее время продает в Европу. Шестой пакет санкций ЕС включает запрет на покупку, а также страхования морских компаний перевозчиков российской нефти.
Запрет Европейского Союза на импорт морским путем должен начать действовать с 5 декабря 2022 года. На этом фоне Евросоюз сокращает импорт российских нефтепродуктов с марта 2022 года и договорился о полном запрете с февраля 2023 года.
В августе экспорт нефти из России в Нидерланды и Эстонию упал до нуля с 365 тысяч тонн и 170 тысяч тонн соответственно в июле 2022 года.
Напротив, поставки энергоносителей в Сингапур из российских портов в этом месяце могут превысить 350 тыс. тонн. Также экспорт нефти из России вырос на четверть по сравнению с предыдущим месяцем в греческом порту Каламата и составил почти 1 млн тонн.
Но не всё так однозначно. Есть опасения, что ограничения поставок нефти из России может привести к резкому росту цен и соответственно увеличению прибыли России, даже несмотря на то, что из-за надвигающегося запрета ЕС прогнозирует падение добычи сырой нефти в России более чем на миллион баррелей в день.
Также данные запреты будут работать только в том случае, если крупные азиатские покупатели российской нефти, согласятся участвовать и откажутся от покупок.
Но ни Китай, ни Индия не стремятся присоединяться к ограничениям, поскольку в этом случае лишаются возможности купить российскую нефть с большой скидкой.
Более того, с приближением зимы уже некоторые европейские страны заговорили об исключении из санкций ограничения на страхование нефти и ценовому пределу покупаемых российских энергоресурсов.
Так, например, более 40% германских компаний среднего размера увидели угрозу своему существованию. Предприятия страдают от быстро роста цен на энергоносители.
Из 853 опрошенных компаний 42,36% сообщили, что высокая стоимость на энергоносители ставит под угрозу существования фирмы, а 72,5% заявили, что страдают от их текущей стоимости.
Евросоюз начал ощущать на себе всё больше и больше энергетический кризис и какую рискованную долгосрочную игру он затеял, а Россия до сих пор демонстрирует высокую устойчивость к беспрецедентному давлению со стороны Европы и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась к нескольким азиатским странам, предложив им возможный долгосрочный контракт о поставках нефти с большими скидками. По предварительным данным, скидки доходят до 30%.

Читайте также: Россия предлагает странам Азии большие скидки на нефть — Bloomberg