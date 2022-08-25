Москва, 25 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Переговоры России со странами Азии о долгосрочном контракте о поставках нефти с большими скидками могут быть способом давления на продолжающиеся дискуссии США и стран Большой семерки относительно ограничения цен и экспорта из России нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Также, возможно, Россия ищет замену поставок, которые она в настоящее время продает в Европу. Шестой пакет санкций ЕС включает запрет на покупку, а также страхование морских компаний — перевозчиков российской нефти.

Запрет Европейского союза на импорт морским путем должен начать действовать с 5 декабря 2022 года. На этом фоне Евросоюз сокращает импорт российских нефтепродуктов с марта 2022 года и договорился о полном запрете с февраля 2023 года.

В августе экспорт нефти из России в Нидерланды и Эстонию упал до нуля с 365 тысяч тонн и 170 тысяч тонн соответственно в июле 2022 года.

Напротив, поставки энергоносителей в Сингапур из российских портов в этом месяце могут превысить 350 тыс. тонн. Также экспорт нефти из России вырос на четверть по сравнению с предыдущим месяцем в греческом порту Каламата и составил почти 1 млн тонн.

Но не всё так однозначно. Есть опасения, что ограничения поставок нефти из России может привести к резкому росту цен и соответственно увеличению прибыли России, даже несмотря на то, что из-за надвигающегося запрета ЕС прогнозирует падение добычи сырой нефти в России более чем на миллион баррелей в день.

Также данные запреты будут работать только в том случае, если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся участвовать и откажутся от покупок.

Но ни Китай, ни Индия не стремятся присоединяться к ограничениям, поскольку в этом случае лишаются возможности купить российскую нефть с большой скидкой.

Более того, с приближением зимы уже некоторые европейские страны заговорили об исключении из санкций ограничения на страхование нефти и ценового предела покупаемых российских энергоресурсов.

Так, например, более 40% германских компаний среднего размера увидели угрозу своему существованию. Предприятия страдают от быстрого роста цен на энергоносители.

Из 853 опрошенных компаний 42,36% сообщили, что высокая стоимость на энергоносители ставит под угрозу существования фирмы, а 72,5% заявили, что страдают от их текущей стоимости.

Евросоюз начал ощущать на себе всё больше и больше энергетический кризис и какую рискованную долгосрочную игру он затеял, а Россия до сих пор демонстрирует высокую устойчивость к беспрецедентному давлению со стороны Европы и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась к нескольким азиатским странам, предложив им возможный долгосрочный контракт о поставках нефти с большими скидками. По предварительным данным, скидки доходят до 30%.

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