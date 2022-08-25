Ереван, , 13:52 — REGNUM Новый раунд переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева запланированы на 31 августа в Брюсселе. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на встрече будет присутствовать председатель Евросовета Шарль Мишель. Предыдущие переговоры в подобном формате проходили 22 мая. На следующий день после неё Алиев и Пашинян подписали указы о создании комиссий по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы.

Напомним, ранее Алиев выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий.

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