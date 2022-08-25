Красноярск, 25 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Красноярска 25 августа продлил меру пресечения бывшему директору «Краевого транспортного управления» Константину Мандрову, обвиняемому по делу о хищениях средств красноярского метро (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В пресс-службе уточнили, что Мандрова обвиняют в хищении денег из госконтракта по строительству первой линии метрополитена Красноярска. По версии следствия, глава управления принял работы без госэкспертизы. Федеральному бюджету был нанесён ущерб в размере более 700 млн рублей.

Арестовали фигуранта в Москве 7 июля 2022 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября.

25 августа стало известно, что арест Мандрова продлён на два месяца — до 2 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года был задержан экс-заместитель руководителя Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 980 млн рублей, которые были выделены на строительство красноярского метро. АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), в котором Митволь с 2018 года занимал пост председателя совета директоров, выступало исполнителем госконтракта.

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