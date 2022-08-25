Кабул, , 13:46 — REGNUM Международная организация Save the Children недавно опубликовала отчёт, в котором сказано, что более 80% детей в Афганистане ложатся спать голодными. Условия жизни детей в этой стране невыносимы. Об этом сообщает агентство «ШАфакна».

Голод в Афганистане 8am. af

«Из-за роста бедности, засухи и безработицы число недоедающих детей в Афганистане достигло примерно четырёх миллионов человек», — говорится в отчёте.

Ранее представительство ЮНИСЕФ в Афганистане сообщило, что с августа 2021 года по август 2022 года в этой стране пролечили около 457 тысяч детей, страдающих от недоедания. К концу этого года агентство планирует провести лечение 1,1 миллиона таких детей.

В результате экономического кризиса, вызванного длительной войной в Афганистане, и прекращением международной помощи после вывода американских войск, дети в Афганистане страдают от голода и недоедания.