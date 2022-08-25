Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Бизнесмен Максим Левченко, совладелец компании Fort Group, которой принадлежат крупные торговые центры в Москве и Петербурге, считает решение шведской компании IKEA сохранить бизнес в России позитивным сигналом для рынка.

Facebook.com/profile.php?id=100009205677122 Максим Левченко (фото со страницы в Facebook)

Напомним, что источник в шведской компании заявил, что IKEA планирует вернуться в Россию в ближайший год или два. Для этого нужно, чтобы изменилась экономическая обстановка, а санкционный режим стал слабее. Петербургский бизнесмен прокомментировал эту новость 25 августа в своём Telegram-канале.

«Я бы сказал, что в нынешней ситуации это хорошая новость и сигнал для рынка, — написал Левченко. — Очень важно, что ИКЕА приняла решение сохранить бизнес в России. Сейчас нужно строить и восстанавливать связи, а не разрушать их».

Напомним, что IKEA запустила распродажу товаров на своём сайте, которая шла с переменным успехом. Бренд завершил её 15 августа.