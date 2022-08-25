Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM В отделе МВД по Семеновскому городскому округу проверяют заявление о причинении телесных повреждений гражданину 1967 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Нижегородской области.

Игорь Каляпин пресс-служба СПЧ

На месте происшествия полицейские установили, что заявитель получил травмы в драке с незнакомым мужчиной после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве и не связан с профессиональной и общественной деятельностью пострадавшего.

Сейчас заявителю выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по итогам которой будет определена степень вреда, нанесенного здоровью гражданина. Затем будет дана правовая квалификация произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба СПЧ (Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) в своем telegram-канале распространила сообщение о нападении на члена совета Игоря Каляпина, которое произошло накануне в Нижегородской области. Уточнялось, что Каляпин госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя ситуацию, отметил, что не видит связи произошедшего с правозащитной деятельностью Каляпина.

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