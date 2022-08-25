Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Министерство энергетики планирует увеличить добычу нефти планируемых в 2022 году 85,7 млн тонн до 103-107 млн тонн в течение двух лет. Об этом 25 августа сообщил на брифинге глава ведомства Болат Акчулаков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Собираемся увеличить добычу нефти за счёт расширения наших крупных месторождений, поиска новых, ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений», — сказал министр.

Он отметил, что в этом случае нужно наращивать и объёмы экспорта нефти, что требует поиска альтернативных маршрутов для её доставки заказчикам. Акчулаков подчеркнул важность устойчивого канала сбыта для экономического роста республики и отметил, что необходимо сохранить маршрут Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с терминалом в Новороссийске.

Напомним, 22 августа в КТК сообщили, что потребовался ремонт двух из трёх имеющихся двух выносных причальных устройств. Из-за этого работать пока будет только один. Ранее работу на терминале останавливали из-за обнаружения в акватории бомб времён Великой Отечественной войны и в качестве наказания за нарушения.

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