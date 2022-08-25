Астана, 25 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Министерство энергетики планирует увеличить добычу нефти планируемых в 2022 году 85,7 млн тонн до 103-107 млн тонн в течение двух лет. Об этом 25 августа сообщил на брифинге глава ведомства Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Собираемся увеличить добычу нефти за счёт расширения наших крупных месторождений, поиска новых, ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений», — сказал министр.

Он отметил, что в этом случае нужно наращивать и объёмы экспорта нефти, что требует поиска альтернативных маршрутов для её доставки заказчикам. Акчулаков подчеркнул важность устойчивого канала сбыта для экономического роста республики и отметил, что необходимо сохранить маршрут Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с терминалом в Новороссийске.

Напомним, 22 августа в КТК сообщили, что потребовался ремонт двух из трёх имеющихся двух выносных причальных устройств. Из-за этого работать пока будет только один. Ранее работу на терминале останавливали из-за обнаружения в акватории бомб времён Великой Отечественной войны и в качестве наказания за нарушения.