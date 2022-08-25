Ульяновск, , 13:40 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска местная жительница осталась без денег и квартиры, желая заработать на брокерской платформе и попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным управления, в середине июля 2022 года 59-летняя потерпевшая решила заработать, подыскав в интернете брокерский сайт и связавшись по указанному телефону. В ведомстве отмечают, что с горожанкой стал работать «персональный менеджер», убедив её продать квартиру и взять кредит, а полученные 2,278 млн рублей перевести на продиктованные реквизиты.

Женщина обратилась в полицию после того, как ей предложили взять ещё один кредит для оформления платной страховки, чтобы перечисленная ею сумма появилась на её электронном счёте в личном кабинете.

Правоохранители напоминают, что только мошенники обещают высокую прибыль за короткий срок, предлагая различные варианты «инвестирования», — в ценные бумаги, депозиты, игре на валютном рынке. В полиции призывают проверять легитимность брокерской фирмы, подчёркивая, что ни один брокер не может дать 100-процентную гарантию прибыли, тем более в короткие сроки.

Напомним, что ранее в Цильнинском районе Ульяновской области завели уголовное дело в отношении сотрудника салона сотовой связи, которого подозревают в мошенничестве.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года вынесен приговор безработному ульяновцу, которого уличили в мошенничестве на 1,5 млн рублей. По данным правоохранителей, злоумышленник обещал помочь бывшему замглавы управления МЧС избежать уголовной ответственности.

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