Челябинск, 25 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Челябинской области под суд отданы 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной помощи 15 тысячам иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Установлено, что жители Челябинска и Челябинской области за деньги оказывали иностранцам миграционные услуги. Преступное сообщество включало в себя четыре подразделения, каждое из них выполняло свои функции.

Уголовное дело насчитывает 237 томов. Материалы направлены в суд.

Уголовное дело в отношении ещё одной гражданки ранее было выделено в отдельное производство. Сейчас суд его рассматривает.