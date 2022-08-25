Россошь, Воронежская область, 25 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. День города в приграничной Россоши Воронежской области, который планировалось провести 17 сентября, отменили. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фейерверк

Как уточнили в администрации, к празднику готовили обширную программу на нескольких площадках.

«Но приходится считаться с положением приграничного района и прислушиваться к мнению силовых структур. Сейчас важнее общественный порядок, жизнь и здоровье россошанцев, поэтому массовые мероприятия с большим количеством людей, посвященные 99-летию Россоши, решено не проводить», — говорится в телеграм-канале администрации города.

Отметим, что ранее было принято решение об отмене празднования 320-летия Ольховатки Воронежской области, намеченное на 26 и 27 августа.