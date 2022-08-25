Барселона, Испания, 25 августа 2022, 13:35 — REGNUM В связи с «небывалым интересом» к европейскому турне британской группы Coldplay в 2023 году музыканты добавили новые концерты в свой график. Об этом пишет агентство EFE.

Крис Мартин из группы Coldplay
Крис Мартин из группы Coldplay
Цитата из видеоклипа Humankind

Так, группа даст ещё один, третий за несколько дней, концерт на Олимпийском стадионе Барселоны в субботу 27 мая 2023 года. Ранее промоутеры подтвердили проведение концертов группы 24 и 25 мая.

Через социальные сети группа сообщила, что также состоятся дополнительные концерты в Неаполе, Милане и Амстердаме.