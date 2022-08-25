Барселона, Испания, , 13:35 — REGNUM В связи с «небывалым интересом» к европейскому турне британской группы Coldplay в 2023 году музыканты добавили новые концерты в свой график. Об этом пишет агентство EFE.

Крис Мартин из группы Coldplay Цитата из видеоклипа Humankind

Так, группа даст ещё один, третий за несколько дней, концерт на Олимпийском стадионе Барселоны в субботу 27 мая 2023 года. Ранее промоутеры подтвердили проведение концертов группы 24 и 25 мая.

Через социальные сети группа сообщила, что также состоятся дополнительные концерты в Неаполе, Милане и Амстердаме.