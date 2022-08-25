Париж, , 13:35 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала президента Эммануэля Макрона после слов о «конце изобилия», передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов», — заявила Марин Ле Пен.

«Экономический кризис, затронувший Францию, начался не с лета этого года», — написала в Twitter Марин Ле Пен, на следующий день после заявления президента о «конце изобилия».

По словам Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и теперь объявляет о жесткой экономии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ни один учитель не начнет работать менее чем за 2000 евро в месяц.

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