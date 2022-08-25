Рига, 25 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Каждый пятый работающий в Латвии в настоящее время имеет возможность работать в «гибридном режиме», то есть выполнять трудовые обязанности как лично на работе, так и удаленно, а почти каждый десятый работает из дома.

edar Дистанционная работа

Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного социологической фирмой Kantar. Опрос проводился в период с 10 по 16 мая 2022 года, по интернету были опрошены 830 работников по всей Латвии.

Согласно его результатам, большинство сотрудников в настоящее время работают на своем рабочем месте (68%), а примерно каждый пятый (24%) имеет возможность работать в «гибридном режиме», и почти каждый десятый (9%) работает только из дома.

При этом многие хотели бы и дальше поддерживать существующий «гибридный режим работы», поскольку при работе только в офисе внимание часто отвлекается на «посторонние шумы», «нарушает» рабочий ритм и стремление коллег вовлечь в решение тех или иных вопросов «здесь и сейчас».

Результаты исследования показывают, что общая удовлетворенность сотрудников своей текущей работой за год существенно не изменилась (77% в 2021 году и 75% в 2022 году), в то же время доля «очень довольных» сотрудников значительно снизилась в течение года (с 22% до 17%).