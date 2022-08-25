Кызыл, , 13:34 — REGNUM По итогам сдачи ЕГЭ и профессионального отбора 45 выпускников из Тувы поступили в высшие военные учебные заведения России. В числе курсантов 41 юноша и четыре девушки, сообщает портал TMG.

Курсанты Дарья Драй, ИА REGNUM

Наиболее популярными вузами стали Военный университет в Москве и Военная академия связи в Санкт-Петербурге, куда поступили по шесть человек, а также Новосибирское высшее командное училище (5 курсантов).

«Среди поступивших 27 человек являются кадетами Кызылского президентского кадетского училища, семь выпускников школ №1,3,5,16 г. Кызыла, шесть выпускников из Каа-Хемского, Пий-Хемского, Кызылского, Тандинского и Дзун-Хемчикского кожуунов», — отмечает издание со ссылкой на данные военкомата республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кызылском кадетском корпусе обучаются в том числе подростки из соседней Монголии. Учебное заведение впервые приняло иностранных учеников в сентябре 2020 года.

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