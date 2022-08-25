Москва, 25 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Решение воронежского «Факела» о запрете символики московского «Спартака» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) противоречит правилам и регламенту. Об этом 25 августа заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Цитата из видео «Александр Алаев / Блиц после избрания президентом РПЛ: Медиалига, критика Михалкова, Крым» Александр Алаев

«Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно», — сказал Алаев.

Он добавил, что РПЛ держит ситуацию на контроле, а генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе уже заверил, что на матче не будет ограничений по использованию символики гостевой команды.

Матч седьмого тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Спартаке» заявили, что требование «Факела» о запрете болельщикам прохода на стадион с атрибутикой красно-белых является неправомерным и дискриминационным.