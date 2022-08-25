Новозыбковский район, Брянская область, 25 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Обвинение в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учёт иностранцев предъявлено 58-летней жительнице Новозыбковского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным следствия, женщина организовал полный цикл незаконных услуг — лично подыскивала клиентов, инструктировала иностранцев о «правильном» поведении с сотрудниками правоохранительных органов, помогала оформлять документы и подыскивала адреса фиктивного проживания мигрантов. За это она получала от иностранцев регулярные денежные выплаты.

Злоумышленнице предъявлено обвинение. Из уголовного дела выделены материалы в отношении пяти граждан, осуществлявших фиктивную постановку на учёт и регистрацию мигрантов на территории района.