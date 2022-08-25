Пенза, 25 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо 22 августа в ходе совместной пресс-конференции заявили, что продолжат во всех аспектах поддерживать б. УССР. В своем желании угодить большинство стран стали полуколониями США, считает депутат Госдумы РФ VIII созыва от Пензенской области, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Игорь Руденский («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь США

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«Ладно, Канада всегда «заглядывала в рот» США, но Германия — лидер европейской экономики? И эти страны называют себя независимыми демократическими государствами? Какая уж тут суверенность?! По сути дела, большинство стран Европы стали полуколониями США», — отмечает Руденский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, интересы США на мировой политической арене всегда были хищнические, но Европа, прогибаясь под США, жертвует интересами своих же граждан, что лишено всякого здравого смысла. При этом правительства многих западных стран продолжают упорно поддерживать б. УССР, несмотря на грядущую рецессию и катастрофическом падении уровня жизни европейцев.

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При этом стоит отметить, что Джастин Трюдо обвинил Россию в том, что Москва якобы использует энергетический сектор в качестве инструмента политического воздействия, отказываясь поставлять европейским странам то количество энергоресурсов, которое они требуют.

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