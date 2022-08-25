Мадрид, 25 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Певица Моника Наранхо отменила начало своего турне по Испании и все мероприятия, запланированные на сентябрь и октябрь 2022 года, из-за проблем со здоровьем. Об этом она заявила в своём аккаунте в Twitter.

ИА REGNUM Испания

По словам певицы, она испытывает проблемы с пищеварительной системой, которые, как она уверяет, не являются «особенно серьезными».

По словам Наранхо, её пищеварительная система «не дает ей покоя», и ей пришлось пройти медицинское обследование и проконсультироваться со специалистами, потому что это угрожало повлиять на ее голос.