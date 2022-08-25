Москва, 25 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Воинский эшелон с резервистами ВСУ, которые направлялись в Донбасс, поражён ракетным ударом в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России 25 августа в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Андрей Выползов ИА REGNUM «Искандер» на площади Победы в Калининграде

Эшелон поражён в результате прямого попадания ракеты «Искандер», он находился на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

«Уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — говорится в сообщении.

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