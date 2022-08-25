Калуга, , 14:44 — REGNUM Калужская область присоединилась к III всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием». Цель акции, которая пройдёт с 1 по 9 сентября, — создание условий для эффективной самореализации молодежи посредством трансляции достоверных знаний. Участие в акции примут лучшие лекторы, включая спикеров Российского общества «Знание», ведущие ученые, историки, краеведы, государственные и общественные деятели, специалисты сферы культуры и искусства, сообщили 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Участники акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» © ИА REGNUM

В Калужской области площадками для проведения просветительских мероприятий станут образовательные организации, библиотеки и архивы. В качестве спикера акции планируется выступление министра образования и науки региона Александра Аникеева на базе средней общеобразовательной школы № 5 Калуги. Встречи со школьниками, студентами, талантливой молодежью будут проходить в различных форматах. Это просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты.

«На все важные вопросы подрастающего поколения ответят эксперты из различных областей знаний. Темы для открытого диалога не ограничены, среди них: историческая правда, достижения России, профориентация, научные открытия, здоровый образ жизни, культура и искусство, истории успеха», — отметили в областном образовательном ведомстве.

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