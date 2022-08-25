Москва, 25 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Государство должно снизить ставки по жилищным кредитам хотя бы до 4% и предложить гражданам иные механизмы приобретения жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Напомним, с июня 2022 года два крупных банка начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке.

По словам Миронова, подобные предложения только увеличивают срок долговой кабалы, а свои риски банки и застройщики обязательно заложат в стоимость жилья и кредитов.

«Это еще одно доказательство того, что в нынешнем виде механизм ипотеки себя исчерпал. Банки пытаются заманить клиентов псевдольготами, но не готовы поступиться заоблачными процентами, тогда как государство по-прежнему держится в стороне», — сказал Миронов.

Он отметил, что в большинстве развитых стран ставки по ипотеке не превышают 4% и банки выживают без субсидирования. Также депутат напомнил, что неоднократно призывал правительство снизить ставки по ипотеке хотя бы до одной второй от ключевой ставки Центробанка.

«Рынок ипотеки в кризисе и помимо снижения ставок требует альтернатив. Такие альтернативы также неоднократно предлагала наша фракция. Это механизм строительно-сберегательных касс, способных выдавать ссуды на жилье под 2–3%. Это госпрограмма социальной аренды жилья с правом выкупа для уязвимых категорий граждан. Конечно, банковскому сектору такие конкурирующие инструменты не выгодны. Но интересы граждан и государства должны наконец выйти на первый план. С одной ипотекой сегодня не решить стратегическую задачу по обеспечению людей жильем, она так и останется декларацией», — заключил Миронов.