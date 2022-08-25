Лиссабон, , 13:28 — REGNUM Правительство Португалии рекомендовало муниципалитетам, наиболее пострадавшим от засухи, повысить тарифы для крупных бытовых потребителей и приостановить «несущественные» виды общественного использования воды, такие как уборка улиц, ирригация или наполнение бассейнов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр сельского хозяйства Португалии Мария ду Сеу Антунеш.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы живем в особенно трудные времена. Мы переживаем одну из самых сильных засух прошлого века», — сказала Антунеш.

Она также сообщила, что 60% территории Португалии находится в состоянии экстремальной засухи, а остальные 40% — в состоянии сильной засухи.