Москва, 25 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Командный пункт группировки войск киевского режима «Каховка» в Николаевской области уничтожен высокоточным ударом, сообщает Минобороны России 25 августа в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

ВКС России нанесли удар по командному пункту, который находился у города Новый Буг. В результате уничтожено 64 националиста и семь единиц военной техники.

Общее количество специальной военной автомобильной техники, уничтоженной в ходе спецоперации, достигло 5048 единиц. Также уничтожено 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и миномётов.

За период спецоперации российские войска уничтожили 273 самолёта, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов и 369 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

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