Донецк, 25 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в ДНР из РСЗО «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 25 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено две ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, боевики ВСУ за три минуты дважды обстреляли Зайцево, выпустив десять мин калибра 120 мм и десять снарядов калибром 152 мм.