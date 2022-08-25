Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM Следователи Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана завершили расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей КНБ, которых обвиняют в попытке захватить власть. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Карим Масимов (сс) U.S. Department of State

Отмечается, что действия экс-главы КНБ Карима Масимова и его бывшего заместителя Ануара Садыкулова попадают под признаки статей УК «государственная измена», «насильственный захват власти» и «превышение власти и должностных полномочий».

Также в превышении должностных полномочий обвиняют ещё ряд бывших руководителей КНБ.

«В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела», — говорится в сообщении.

Содержание обвиняемых под стражей продлено до октября.

Напомним, в Казахстане 2 января начались протесты, которые потом переросли в беспорядки. Максимова сняли с поста главы КНБ 6 января и задержали. Позже с были проведены замены в руководстве комитета.

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