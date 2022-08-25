Томск, 25 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Томской области в июне 2022 года среднемесячная зарплата в организациях с учётом малых предприятий составила 60,5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По сравнению с июнем 2021 года средняя зарплата в номинальных цифрах выросла на 6,2%.

«Реально (с учетом индекса потребительских цен) среднемесячная заработная плата по области в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года уменьшилась на 8,8%», — добавили в службе статистики.

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