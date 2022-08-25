Москва, , 13:24 — REGNUM Требование воронежского «Факела» о запрете болельщикам прохода на стадион с атрибутикой «Спартака» является неправомерным и дискриминационным. Об этом 25 августа в пресс-службе московского клуба.

Болельщики «Спартака» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в лигу и воронежский клуб», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у «Спартака» много болельщиков в разных городах России, отказ от организации выездного сектора не означает, что люди не могут прийти на любой другой сектор стадиона в красно-белом шарфе.

В клубе добавили, что болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу. Согласно регламенту РПЛ, атрибутика, и в частности — шарфы, к таковым не относится.

«Налицо незаконные дискриминационные требования», — заключили в «Спартаке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Факел» объявил о запрете проходить на стадион с символикой «Спартака». В клубе это объяснили тем, что московский клуб отказался от гостевого сектора.

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