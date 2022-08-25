Евпатория, Крым, , 13:24 — REGNUM Житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографии среди несовершеннолетних и совершении действий сексуального характера, сообщили 25 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

21-летний молодой человек обвиняется в том, что создал в соцсети страницу под женским именем и знакомился с несовершеннолетними девочками.

«С февраля по июнь 2021 года он рассылал школьницам фотографии интимного содержания, таким образом растлевая их», — уточнили в СК.

Вычислить преступника удалось сотрудникам бюро специальных технических мероприятий МВД России. Им оказался житель Евпатории, которого ранее отчислили из вуза.

Следователи установили семь несовершеннолетних потерпевших, которые проживают не только в Крыму, но и в Татарии. Сам обвиняемый находится под стражей.

В настоящее время расследование дела завершено, его материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.