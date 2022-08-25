Вашингтон, 25 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что она позвонит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро до окончания срока своих полномочий, чтобы обсудить нерешенные вопросы прав человека. Об этом пишет агентство EFE.

Cia Pak Мишель Бачелет

Полномочия Бачелет на её посту истекают в конце августа 2022 года.

Верховный комиссар ООН по правам человека хочет поговорить с Мадуро об «обещаниях, которые не должны быть забыты», после открытия в 2019 году линии сотрудничества между правительством Венесуэлы и комиссариатом ООН, что позволило создать в стране офис организации по правам человека.