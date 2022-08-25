Москва, 25 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки лишились пяти беспилотников. Они были уничтожены российскими военными. Об этом 25 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Пуск ракеты

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов», — говорится в новой сводке оборонного ведомства в телеграм-канале.

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Уточняется, что дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зелёный Гай Донецкой Народной Республики и Камыш Заря Запорожской области.

«Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также в ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Артёмовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики.

Отметим, что всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 1808 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.