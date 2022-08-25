Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:26 — REGNUM В Новокузнецке возведут памятник Герою России Ольге Качуре. Он станет основной скульптурой композиции на Площади защитников Донбасса. Памятный камень на месте строительства заложен 25 августа, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кемеровской области.

Памятный камень на будущей Площади защитников Донбасса Правительство Кемеровской области

В церемонии участвовали дочь Ольги Елена Карабет, мэр Горловки Иван Приходько и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать её. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига — Площадь всем защитникам Донбасса, — прокомментировал Цивилёв. — Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка».

Открыть парк планируют до 3 августа 2023 года. Специалисты уже приступили к проектированию. В ближайшее время проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура (позывной Корса) погибла 3 августа 2022 года. Указом российского президента Владимира Путина она получила звание Героя России.