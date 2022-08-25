Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Депутат Государственной Думы Николай Валуев («Единая Россия») подал заявку на вступление в Общественный штаб по вопросам реновации в Санкт-Петербурге, поскольку владеет жильем в доме, который может быть снесён6. Предварительными итогами приёма заявок 25 августа поделился председатель Законодательного собрания Петербурга, единоросс Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Государственной думы Николай Валуев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«У нас поступило 288 заявок от разных районов. Мы будем смотреть сейчас, как будет формироваться штаб. Хотели бы, чтобы те люди, которые подавали заявки, были верифицированы», — отметил Бельский.

Он добавил, что Законодательное собрание свяжется для этого с каждым из кандидатов. Спикер петербургского парламента подчеркнул, что для Общественного штаба важно, чтобы в него попали и лидеры, и жители тех домов, которые могут быть включены в программу реновации.

По словам Бельского, в составе Санкт-Петербурге есть районы и города, дома в которых ещё до старта программы комплексного развития территории (КРТ) точно под неё не попадут. Например, Центральный район Петербурга, город Кронштадт. И лишь единичные дома Петроградского района и Васильевского острова могут попасть под реновацию.

«Мы думаем, что от этих районов будут представлены депутаты Законодательного собрания для того, чтобы район был представлен в нашем штабе, но в целом мы бы хотели те квоты, которые мы говорили, 2-3 человека от района, чтобы они были перераспределены в тех районах, где большое количество домов (подпадающих под реновацию), чтобы как раз от тех районов большое количество людей попало в наш штаб», — сообщил Александр Бельский.

Таким образом, если на территории района более 200 домов, которые могут попасть под реновацию, в штаб от района войдут четыре представителя. Если в районе нет таких домов, в штаб войдёт один депутат от этого округа.

Членами штаба будут лидеры общественного мнения, представители Общественной палаты. Свою заявку подал и депутат Госдумы («Единая Россия») Николай Валуев, так как он является собственником жилья, которое может попасть под КРТ.

Напомним, что Общественный штаб будет заниматься обсуждением вопросов реновации. Он начнёт свою работу в сентябре 2022 года.

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