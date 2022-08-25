Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы Николай Валуев («Единая Россия») подал заявку на вступление в Общественный штаб по вопросам реновации в Санкт-Петербурге, поскольку владеет жильем в доме, который может быть снесён6. Предварительными итогами приёма заявок 25 августа поделился председатель Законодательного собрания Петербурга, единоросс Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Государственной думы Николай Валуев

«У нас поступило 288 заявок от разных районов. Мы будем смотреть сейчас, как будет формироваться штаб. Хотели бы, чтобы те люди, которые подавали заявки, были верифицированы», — отметил Бельский.

Он добавил, что Законодательное собрание свяжется для этого с каждым из кандидатов. Спикер петербургского парламента подчеркнул, что для Общественного штаба важно, чтобы в него попали и лидеры, и жители тех домов, которые могут быть включены в программу реновации.

По словам Бельского, в составе Санкт-Петербурге есть районы и города, дома в которых ещё до старта программы комплексного развития территории (КРТ) точно под неё не попадут. Например, Центральный район Петербурга, город Кронштадт. И лишь единичные дома Петроградского района и Васильевского острова могут попасть под реновацию.

«Мы думаем, что от этих районов будут представлены депутаты Законодательного собрания для того, чтобы район был представлен в нашем штабе, но в целом мы бы хотели те квоты, которые мы говорили, 2-3 человека от района, чтобы они были перераспределены в тех районах, где большое количество домов (подпадающих под реновацию), чтобы как раз от тех районов большое количество людей попало в наш штаб», — сообщил Александр Бельский.

Таким образом, если на территории района более 200 домов, которые могут попасть под реновацию, в штаб от района войдут четыре представителя. Если в районе нет таких домов, в штаб войдёт один депутат от этого округа.

Членами штаба будут лидеры общественного мнения, представители Общественной палаты. Свою заявку подал и депутат Госдумы («Единая Россия») Николай Валуев, так как он является собственником жилья, которое может попасть под КРТ.

Напомним, что Общественный штаб будет заниматься обсуждением вопросов реновации. Он начнёт свою работу в сентябре 2022 года.