Чебоксары, 25 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области в этом году может быть собрано 2 млн тонн зерновых. В настоящее время урожай составил почти 1,74 млн тонн зерна, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

По данным министерства АПК, в настоящее время обмолочено около 75% посевных площадей, собрано с полей 1,738 млн тонн зерна. Власти отмечают, что ульяновские хлеборобы «имеют все шансы» намолотить 2 млн тонн зерновых.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских при обсуждении хода жатвы отметил, что ежегодно «нужно вводить в оборот как можно больше земель под сев».

Отметим, ранее на штабе по комплексному развитию региона Алексей Русских разбирался, почему в соседней Пензенской области урожай зерновых значительно выше, чем в Ульяновской области. И поставил задачу «подтянуть урожайность» зерновых, в том числе за счёт использования удобрений и современных аграрных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году засеяно 1,08 млн гектара площадей, в том числе зерновыми и зернобобовыми занято 627,7 тыс. гектаров, под технические культуры отведено 355,6 тыс. гектаров, картофель и овощи посажены на общей площади 3 тыс. гектаров.