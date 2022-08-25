Уфа, , 13:35 — REGNUM Настоящую независимость, процветание и благополучие народу б. УССР может обеспечить только Россия. Так считает депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов («Единая Россия»), отреагировавший в своём телеграм-канале на празднование киевским режимом своей «незалежности».

Флаг Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Депутат заявил, что существование киевского режима является прямым следствием распада исторической России.

«Незалежность» [территории б. УССР] привела к полной зависимости, утрате суверенитета, деградации экономики и несостоятельности системы государственного управления. [Б. УССР] начинала с очень хорошей перспективой после распада СССР, но её элита всё растратила и развалила», — отметил Гильмутдинов.

Он подчеркнул, что западное влияние на законодательные и исполнительные органы киевского режима стало притчей во языцех.

«Помощь» Запада ставит [территории б. УССР] в ещё большую зависимость на десятилетия вперёд. Настоящую независимость, процветание и благополучие народу [б. УССР] может обеспечить только Россия», — заявил депутат.

Напомним, 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял акт провозглашения независимости. В 2022-м годовщина «независимости» совпадает с полугодом с момента начала СВО, и в таком «совпадении» можно увидеть особый смысл. «Независимость» бывшей УССР обернулась тотальной зависимостью, и вернуть живущим на этой земле людям подлинную независимость может только Россия.

Читайте также: У Киева был шанс. Киевские политики предпочли измену

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве пригрозили расправой Лукашенко за поздравление жителей бывшей УССР

Читайте развитие сюжета: Лукашенко поздравил народ б. УССР с «днём независимости»