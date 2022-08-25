Мадрид, 25 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Испания подготовила новые военные материалы для поставки киевскому нацистскому режиму. Об этом говорится в сообщении минобороны Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Отмечается, что Испания направит бронемашины, боеприпасы и ракеты, а также топливо, зимнюю одежду и снаряжение.

Отмечается также, что Испания таким образом подтверждает своё обязательство поставлять материальную и гуманитарную помощь киевскому режиму.