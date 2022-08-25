Париж, 25 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ни один учитель не начнет работать менее чем за 2000 евро в месяц, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон пообещал, что переоценка заработной платы учителей будет «продолжена», чтобы ни один из них не начал свою карьеру «менее чем с 2000 евро» в месяц.

«Переоценка вознаграждения, запущенная два года назад, будет продолжена путем обеспечения того, чтобы ни один учитель не начинал свою карьеру с чистой зарплатой менее 2000 евро. Это также позволит увеличить вознаграждение примерно на 10%», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Франции Эммануэля Макрона приурочен к 60-летию окончания войны и провозглашения независимости Алжира в 1962 году.

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