Петергоф, Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Следственный отдел по Петродворцовому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который нанёс телесные повреждения 12-летней школьнице, ударив её ножом по лицу.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное Следственное Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу

Как сообщили 25 августа в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). За это преступление злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 24 августа возле одного из домов по Разводной улице подозреваемый из хулиганских побуждений не менее двух раз ударил ножом 12-летнюю девочку, причинив ей резаную рану скуловой области слева, а также ссадину правой щеки. Школьницу доставили в детскую больницу, оказали помощь, затем она была отпущена на амбулаторное лечение.

«Решается вопрос об аресте обвиняемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, по сообщению петербургской вневедомственной охраны, об инциденте правоохранителям сообщил бывший сотрудник охраны. Вместе с неравнодушным прохожим он смог заблокировать преступника до приезда наряда, задержавшего злоумышленника и доставившего его в отдел полиции.