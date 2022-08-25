Москва, , 13:16 — REGNUM НАТО, выходящий за свои географические границы и полномочия, является главной угрозой сложившемуся миропорядку, отметил сенатор Константин Косачёв.

Констанин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал на «значительно возросшую» за последние годы военную активность России в Арктике. Также он заявил о планах посетить канадскую Арктику вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступить с совместным заявлением о «стратегической важности региона» для евроатлантической безопасности.

Косачёв пояснил, что по большому счёту, российская СВО во многом — стремление купировать и компенсировать военные угрозы со стороны НАТО в адрес России, исходившие с территории б. УССР, но случаев значительно больше.

«Вот сегодняшнее заявление Столтенберга на совершенно другую тему: «Сотрудничество РФ и КНР в Арктике в рамках стратегического партнерства бросает вызов ценностям и интересам НАТО… Вступление Швеции и Финляндии укрепит позиции альянса на Крайнем Севере». Вот она, прямая угроза России. Вслед за попытками объявить внутренним морем НАТО Балтийское море новый замах — на всю Арктику», — отметил сенатор в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что это Арктика — это девять субъектов России, арктический шельф страны, Северный морской путь и многое другое.

«И это, разумеется, наше сотрудничество по Арктике с любыми партнёрами по нашему выбору, тем более после того, как натовские страны в Арктическом Совете пытаются узурпировать его деятельность в свою пользу. НАТО с его выходом за свои географические границы и за полномочия, определённые даже собственным Вашингтонским договором, не говоря о международном праве в целом, и есть главная угроза сложившемуся миропорядку», — добавил парламентарий.

По словам Косачёва, если бы альянс был распущен в начале 1990-х вслед за Организацией Варшавского договора, то мир был бы стабильный и безопасный.

«Но альянс сохраняется, поскольку помогает США держать в узде своих западноевропейских союзников и поскольку он обслуживает фобии восточноевропейских новобранцев, отстраивая их уже в новых условиях, пришедших было на смену «холодной войне». Смены не состоялось. НАТО по-прежнему в строю и на марше. Теперь ещё и с угрожающим замахом на Арктику», — заключил сенатор.

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