Томск, , 13:15 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать оценку по факту ненадлежащего лекарственного обеспечения ребёнка в Томской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

В июле руководитель СКР выслушал заявителей из Томской области. Родители ребёнка с тяжёлыми заболеваниями пожаловались, что не получают часть положенных по закону медицинских препаратов.

«Основываясь на практике постоянного прямого взаимодействия с гражданами, чьи права нарушаются, а бездействие ответственных должностных лиц создает угрозу их жизни и здоровью, СК России принимаются меры уголовно-правового характера», — рассказали в комитете.

Как отмечается, эта проблема имеет социальную значимость и носит системный характер. В связи с этим Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору России по поводу законности и обоснованности действий подчиненных. Он также поручил следователям на местах повторно возбудить по этим фактам уголовные дела.