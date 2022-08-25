Челябинск, 25 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Челябинской области два жителя Московской области осуждены за оборот более 28 кг наркотического средства. Приговор вынес Сосновский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, в сентябре они извлекли этот товар из тайника с целью дальнейшего сбыта. Но затем их задержали сотрудники ФСБ.

Подсудимые признали вину. Суд назначил каждому из них по восемь лет колонии строгого режима.

Добавим, за январь–июль в Челябинской области выявили 4409 преступлений, связанных с оборотом наркотиков.