Москва, 25 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Нефть дорожает седьмую сессию подряд на торгах 25 августа, продолжая устойчивое восстановление от февральских минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Кирилл Аристов Добыча нефти

«Преодолев психологическую отметку $100 за баррель, Brent продолжает тянуться на север, но импульс покупок замедляется, что может предвещать затухание ралли.

После вчерашнего подъема на 1% фьючерсы осциллируют вокруг уровня $102, не решаясь на уверенный штурм этого ближайшего барьера.

Рынок черного золота прервал череду падений несмотря на активное муссирование темы иранской ядерной сделки.

На данном этапе Вашингтон ждет реакции Тегерана на свои предложения по соглашению, в которых американская сторона сделала акцент на вопросе экономических гарантий.

Судьба сделки все еще находится в подвешенном состоянии, но ее подписание становится все более реальным, что не может не беспокоить участников рынка, которые опасаются прихода дополнительных баррелей в условиях рисков для спроса.

Тем временем отраслевая статистика из Штатов снова порадовала. Минэнерго сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 3,3 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов упали на скромные 27 тыс. и 660 тыс. баррелей соответственно.

При этом добыча сократилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки, составив 12 млн баррелей в сутки, а экспорт нефти и нефтепродуктов достиг максимального более чем за 30 лет уровня, превысив 11 млн баррелей.

Несмотря на впечатляющее восстановление от минимумов в районе $91,50, дальнейший подъем Brent под вопросом.

Перед выходными игроки могут зафиксировать прибыль, если глава ФРС CIF проявит ястребиный настрой в Джексон-Хоул и тем самым надавит на рисковые активы, включая нефть», — пояснил эксперт.

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